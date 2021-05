25 may 2021

La reina Letizia ha arrasado con el mono blanco de Inés Domecq que llevó a la inauguración de Fitur, la feria del turismo más importante del calendario iberoamericano. Este look se ha convertido en viral rápidamente y ha ocupado las portadas de muchísimas revistas, maravilladas por el efecto fru fru de unos volantes estratégicamente colocados para realzar hombros, brazos y perfil de la Reina. No nos resignamos a no poder comprar el mono original, que se sale absolutamente de nuestro presupuesto: con un top blanco de volantes y unos pantalones del mismo tono tenemos el clon más que a mano. Aquí tienes los tops de volantes que vas buscando. Son absolutamente regios.

Camiseta blanca con volantes de la nueva colección de Mango.

Nuestro top blanco de volantes número uno es de la nueva colección de Mango, y apostamos a que no va a resistir demasiados días en todas las tallas en la tienda online. Es sencillamente maravilloso. Se trata de una camiseta de algodón cien por cien con el cuello redondo y sin mangas. Atención: los volantes van adornados por un bordado suizo increíble. No se puede pedir más sofisticación y romanticismo a un camiseta. Tiene todo el fru fru y un precio escandaloso: 15,95 euros.

Body de volantes espectaculares de la nueva colección de Zara.

Todavía podemos encontrar unos volantes más llamativos que los de la reina Letizia, y va a ser en la nueva colección de primavera de Zara. La megamarca gallega se ha propuesto vestirnos a todas de volantes esta temporada, de ahí que puedas encontrar muchísimas prendas de todos los colores con volantes en tienda. En blanco, el top que se ha ganado nuestro corazón es este body con escote de pico, manga sisa y unos volantes de tamaño gigante (15,95 euros). Tiene todo el poderío.

Body de color blanco de Zara, con volantes estilo flamenca en las mangas.

Una alternativa a los volantes disparados del body blanco de Zara, con los volantes rematando la manga sisa en tres alturas. Este body blanco tiene un tono más flamenco, pero nos encaja igualmente para buscar ese efecto fru fru que tanto nos ha seducido en la reina Letizia. Atención, porque este body tiene el precio más interesante de las nuevas colecciones del los cost: 12,95 euros.