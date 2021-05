19 may 2021

La Reina no deja de sorprendernos (para bien) esta primavera. Si hace unos días dejaba claro, con este imrpesionante vestido de flores, que estaba tomando nota de los trucos de las influencers para crear sus mejores looks y, además, está siendo la inspiración de la nueva colección de Zara (con este conjunto y este vestido, por ejemplo), hoy en la inauguración de FITUR nos ha vuelto a romper todos los esquemas y ha aparecido con uno de sus looks más arriesgados de la temporada... ¡que nos ha fascinado!

S.M. los Reyes (@CasaReal) visitan stands del Pabellón 10 de @IFEMA MADRID junto a todas las autoridades presentes en la inauguración de #FITUR2021.#SomosTurismo | #SomosReencuentropic.twitter.com/mp6bwjqj7m — FITUR (@fitur_madrid) May 19, 2021

Si hay alguien que sabe bien qué prendas, colores y estilos son los que más le favorecen, esa es nuestra Reina. Maneja como ninguna el lenguaje no verbal de la moda, y no es extraño que envíe mensajes ocultos con sus looks, como hizo el año pasado en este mismo evento. Por eso, es extraño que doña Letizia se salga de su zona de confort como ha ocurrido hoy en FITUR. Eso sí, cuando lo hace y acierta, como en esta ocasión, deja claro por qué es una 'it queen' en toda regla.

Los Reyes han presidido en Madrid la inauguración de FITUR, una de las ferias de turismo más importantes a nivel internacional y, en esta ocasión, una oportunidad de oro para reflotar un sector al que la pandemia ha azotado con especial crudeza en el último año en nuestro país. Quizá por eso, doña Letizia quería que todo el mundo hablara de este evento, y qué mejor manera que brillando como lo ha hecho.

Para una cita en la que se busca relanzar España como destino de calidad y seguro, doña Letizia ha apostado, como no podía ser de otra forma, por un look 'made in Spain': un impresionante mono blanco roto en tejido dénim con detalle de volantes en las mangas de The IQ Collection, la nueva firma de la diseñadora Inés Domecq que, desde que se lanzó, ha conquistado el corazón 'sartorial' de las mujeres con más estilo de nuestro país. Disponible también en color azul, se trata de una prenda de plena tendencia y 'low cost' (cuesta 135 euros), disponible de la talla XS a la XL.

Doña Letizia, que ha añadido un cinturón en color negro y ha completado el look con su bolso de estilo retro de Nina Ricci y sus salones de piel de cocodrilo de Manolo Blahnik, ha apostado por la melena suelta y muy lisa, y nos ha dejado uno de los mejores looks de primavera que le recordamos en años.