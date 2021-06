1 jun 2021

Tenemos que reconocer que Victoria Federica se ha convertido en nuestra 'it royal' favorita, capaz incluso de dar lecciones de estilo a la Reina Letizia. La hija de la Infanta Elena ha heredado de su madre ese característico aire bohemio y estudiadamente desenfadado, y de su padre, Jaime de Marichalar, la pasión por las marcas de lujo. Cada uno de sus looks, en apariencia sencillos, tiene un detalle que puede inspirarnos, y este último, para acudir a una corrida de toros en Aranjuez con su novio Jorge Bárcenas, no ha sido una excepción.

Victoria Federica, fiel a ese estilo 'boho chic' que le caracteriza, ha apostado por un sencillo look con vaqueros... que, en realidad, no es tan sencillo como parece. La nieta de los Reyes eméritos se ha decantado por unos wide leg jeans con rotos, un modelo muy noventero que vuelve a estara a la última esta temporada pero que, reconozcámoslo, no es el más favorecedor del mundo. Por eso, Vic, como se la conoce en su círculo íntimo, le ha dado ese 'twist' de influencer que lo ha transformado por completo.

Y no, no (solo) hablamos del bolso de Chanel vintage que le regaló su padre (pertenecía a su abuela, Concepción Saenz de Tejada), que sabemos que por sí mismo es capaz de elevar cualquier look, sino del detalle de llevar la camisa anudada dejando la tripa ligeramente al aire y completar el conjunto con un cinturón con llamativa hebilla. Estos dos sencillos gestos consiguen que la silueta se vea mucho más estilizada, ya que marcan la cintura y aportan un toque muy sofisticado y femenino.

Si tuviéramos que poner un 'pero' al look de Victoria Federica sería, sin duda, los botines con los que ha completado el conjunto: con unas alpargatas de cuña el resultado hubiera sido de matrícula de honor.