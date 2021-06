4 jun 2021

Tenemos algo que decir: nos encantan los looks de Juana Acosta. Ella, su estilo y las prendas que escoge tanto para el día a día como para eventos son una maravilla y no podemos dejar de compartirlo. El vestido largo solidario que ha lucido como Paula Echevarría o este conjunto de falda midi y cárdigan son un buen ejemplo de que la actriz no falla nunca. Ahora, ha confirmado que en un armario no puede faltar un vestido negro y ella ha escogido uno muy versátil y ponible que vas a querer copiar.

Juana acostumbra a compartir algunos de los looks que usa y aunque nos encanta cuando luce espectacular en las alfombras rojas, lo cierto es que preferimos esas prendas que usa para el día a día y que son mucho más fáciles de copiar para el resto de mortales. Y es lo qu eha ocurrido con el último estilismo que ha enseñado en su perfil de Instagram y que tiene como protagonista un vestido negro ideal.

Se trata de un vestido de largo mini de The Kooples que está confeccionado en una muselina especialmente ligera, que deja entrever la piel bajo una larga manga abombada. El modelo está estructurado mediante un pequeño cuello fruncido, una hilera de botones recubiertos y volantes que proporcionará un look clásico y romántico, que se puede adoptar a diario o para las ocasiones especiales. Cuesta 285 euros y también puedes hacerte con él en color azul claro.

Nos encanta además porque, a pesar de que es un vestido oscuro, es perfecto para verano. Y así lo ha demostrado la propia Juana que lo ha combinado con unas sandalias de cuña, el calzado tendencia de la temporada. Pero lo mejo es que también es una prenda que puedes usar en invierno. Añade unas medias, unas botas altas y una chaqueta tipo blazer o biker de cuero y... ¡Triunfarás!