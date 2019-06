26 jun 2019

Si este año había una foto más esperada que la del bebé de Meghan Markle y el Príncipe Harry, esa era la de Belén Esteban con su vestido de novia. La televisiva celebró su boda el pasado sábado 22 de junio entre férreas medidas de seguridad que intentaban guardar entre algodones la exclusiva que tenía firmada con una revista del corazón pero, según una 'bomba' que soltó Mila Ximénez, unas fotos de Diego Arrabal estuvieron a punto de estropear la sorpresa. Eso sí, después de muchos dimes y diretes, por fin tenemos las imágenes del look completo.

Antes de llegar a los quioscos, la revista Hola publicaba su portada más nupcial a través de Instagram, dando a Belén Esteban (en solitario, sin aparecer con su ya marido) más protagonismo que a María Pombo y a Ainoa Arteta, las otras novias del 22 de junio. Y claro, todas las miradas se centraron en su vestido de novia...

Firmado por la sevillana Fátima Álvarez-Ossorio, el vestido de novia de Belén Esteban, como no podía ser de otra forma para la 'princesa del pueblo', era un diseño de corte princesa, con escote fantasía adornado con bordados que cubrían también las mangas, el cuerpo entallado y salpicaban la falda de tul con volumen. Tenemos que reconocer que, aunque no sería el vestido que elegiríamos para nuestra boda, tuvimos una sorpresa más que positiva al ver las fotos de 'la Esteban'. Eso sí, aunque su maquillaje natural le sentaba realmente bien, no nos convence el gran moño con el que coronó su look.

