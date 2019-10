31 oct 2019

Futuras novias y amantes del universo nupcial en general: hemos encontrado el vestido de novia más bonito de Instagram, y esta vez es definitivo. Sabemos que esto ya lo habéis leído más veces. De hecho, nosotras mismas lo afirmamos cuando descubrimos este look de boda con un impresionante mono de Asos Bride de menos de 200 euros. Pero esta vez no hay duda, no puede haber nada más bonito que este imponente diseño de Miu Miu que nos han descubierto las 'wedding planners' de Petite Mafalda.





Lo cierto es que la cuenta de Instagram de Laura y Lara, las 'wedding planners' que están detrás de Petite Mafalda, es una de las más cuidadas e inspiradoras de la red social, y por eso, no nos extraña que este original vestido de novia lo hayamos descubierto gracias a ellas.

Romántico, con una marcada inspiración boho y espíritu setentero, este look nupcial solo es apto para aquellas novias que busquen algo (de verdad) original para su boda y no tengan miedo a atreverse, ya que en realidad se trata de un dos piezas formado por un mini vestido blanco y un impresionante abrigo de encaje superpuesto que firma Miu Miu.





Nosotras nos imaginamos esta maravilla en una boda en el campo, con una novia que lleve una corona de flores y un gran ramo a juego, que vaya con la melena suelta y zapato plano. Y también nos imaginamos a una novia que se case al borde del mar, descalza y con una gran pamela.