3 dic 2019

Instagram se ha convertido en la red social por excelencia a la hora de inspirarnos en nuestros looks del día a día, de invitada y hasta de novia. Si estás planeando darte el "sí quiero" y te encuentras en búsqueda del vestido ideal, Instagram puede ser la solución a todos tus problemas. Ahí encontramos el vestido más bonito para las bodas de inverno y otro muy original que cambiará tu idea sobre los looks de boda. Sin embargo, la última idea que nos ha enamorado ha llegado de la mano de la influencer Teresa Bass, con un vestido de novia digno de princesa.





A pesar de que casarse (de momento) no se encuentra entre sus planes, Teresa Bass se ha vestido de novia para promocionar el adelanto de la colección de boda de la firma de su amiga y también influencer Rocío Osorno. La diseñadora sevillana ya es un referente en looks de invitada y sus diseños los hemos podido ver en alfombras rojas lucidos por artistas de la talla de Aitana. Y su éxito no es para menos. Los vestidos con glitter, tonalidades sencillas y cortes que sientan de maravilla gustan a cualquiera y también son perfectos para darse el "sí quiero".

Teresa Bass ha lucido un diseño formado por un cuerpo sin mangas de cuellto halter con apliques brillantes plateados y una falda con vuelo de tul que cae desde la cintura. ¿Lo mejor? La espalda semi abierta con una lazada que hace de este vestido uno de los más bonitos que hemos visto en Instagram. Si el diseño que llevó la propia Rocío el día de su boda nos enamoró, este sin duda se ha convertido en uno de nuestros favoritos.

Además, Teresa añadió a este look de princesa una tiara ideal que es la misma con la que se casó Rocío. Una diadema de Marucca con apliques de flores brillantes. Un maquillaje sencillo, pendientes mini y un recogido bajo fue todo lo que añadió Teresa para consguir uno de los looks de novia más impresionantes que hemos visto en Instagram