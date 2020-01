17 ene 2020

Hay trajes que generan polémica, como el último que ha llevado la Reina Letizia. Otros que son originales y llamativos, como el de Selena Gomez. Y otros muy baratos que arrasan en las redes como este de Primark. Sin embargo, el último que ha compartido Carla Hinojosa se lleva el premio al más bonito de todos. El 'total white' siempre es una buena opción y la influencer ha demostrado que aplicado en un traje se convierte en el look perfecto (con todas las letras). Y si está rebajado nos gusta aún más.





VER 22 FOTOS Los trajes más bonitos que te salvarán más de un look

Con motivo de la Semana de la Moda flamenca 2020, Carla Hinojosa ha compartido cons sus seguidores un look inspirado en está tradición andaluza. Desde Sevilla, Carla vistió un traje blanco que no solo nos ha enamorado a nosotras si no a todos su "followers". Y no es para menos, porque lo combinó con prendas de aire flamenco consiguiendo un estilismo ideal.

El traje es de Massimo Dutti y está formado por una blazer confeccionada en tejido 100% lana, con corte slim y cierre de doble botonadura. Está rebajada a 129 euros y tiene su pantalón a juego. Un modelo de corte recto que ahora cuesta 39,95 euros. Carla combinó este dos piezas con un chaleco también blanco, joyas llamativas y un sombrero negro. Un outfit de inspiración flamenca que tu puedes adaptar de muchas formas. Con un top y unas sandalias de tacón para la noche, con sneakers y camisetas para el día a día y... ¿por qué no? Como look para pasar por el altar.