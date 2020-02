20 feb 2020

Ni la pedida de mano de Rafa a Nadal a Xisca Perelló ni las más originales que hemos seleccionado superan la idea que ha propuesto Marc Jacobs. Las tradiciones están para romperlas por lo que las firmas crean nuevas ideas con las que arriesgar el día de tu boda, ejemplo de ello es la nueva colección de Rocío Osorno, que contiene una sorpresa o el diseño tan sexy que llevó Carla Hinojosa. Ahora ha sido el diseñador estadounidense, quien ha querido romper con el clásico anillo de las pedidas de matrimonio y sustituirlo por unos zapatos muy originales.





Se llaman 'The Proposal' y se trata de unos zapatos clásicos blancos. Unos stilettos con un tacón de nueve centímetros que llevan un elemento distintivo. ¡Un anillo! Sí has leído bien. El tacón izquierdo tiene como adorno una argolla, una joya cubierta de cristales que convierte este zapato clásico en un accesorio exclusivo. Una idea perfecta si el tradicional anillo te parece aburrido, pero no quieres que falte la simbología en tu pedida.

Además, los precios no son del todo desorbitados. Van desde los 360 euros hasta los 450 euros, un número mucho más bajo que muchas de las joyas que hay a la venta. Así que, tantos si eres una novia que busca un calzado original, como si eres el novio que planea una pedida de mano especial, aquí tienes una idea que añadir a tu lista de deseos. Eso sí, esta idea ha tenido mucho éxito que de momento este diseño está agotado en todas las plataformas. Pero no desesperes... ¡Volverán!