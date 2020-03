3 mar 2020

Ya ha llegado el momento que llevábamos meses atisbando: North West ha actuado en el desfile de la octava temporada de Yeezy, la marca de su padre, Kanye West. Lo cierto es que llevamos un tiempo viendo a la pequeña de ocho años actuar en los Sunday Services que West organiza, y la propia Kendall Jenner, tras ver a su sobrina en acción, ya ha asegurado en alguna ocasión en ‘Keeping up with the Kardashians’ que North tiene madera de artista. En realidad, lo que Kendall quiere decir es que North tiene madera de famosa, y eso es lo que la familia de las Kardashians necesita: un legado. Su madre está estudiando derecho, pero por el momento le interesa más el mundo del faranduleo que el de las leyes.

North West acudió al desfile junto a su madre, improvisando ya en el camino una canción en la que se enorgullecía de llevar un estilo similar al de Kim al lucir ambas dos maxitrenzas. Kim ha reconocido a través de sus stories de Instagram que la autoría de la canción que North ha cantado en el concierto es 'What I Do?', de ZaZa, una estrella de las redes sociales de cinco años cuyos bailes han conquistado a sus miles de seguidores. Estoy triste: a mi no me siguen ni mis primos y tengo la edad de cien ZaZas.

North West actuando durante el show de Yeezy pinit

Es normal que tú sigas a Kim Kardashian y a la modelo del momento, pero, ¿te has planteado alguna vez a quiénes siguen las niñas de ocho años? North es fan de la tal ZaZa (me estoy sintiendo tan vieja que exijo la jubilación en 3,2,1…) y a JoJo Siwa, una adolescente que arrasa en Youtube con la que North West ya ha grabado un vídeo en el que hace cosas tan apasionantes (modo ironía on) como preparar bowls de purpurina y elegir lazos. Sí: soy consciente de que en la fotografía que viene a continuación, JoJo parece la niñera excéntrica de Kim y de North.

Kim Kardashian, North West y JoJo Siwa. pinit

A los cuatro años, North West ya estaba aprendiendo piano y violín y en la actualidad posee una cuenta privada de TikTok. Kim ya nos ha dejado ver un vídeo en el que ambas cantan y bailan el tema “To My Love (Tainy Remix)”. La música, sin duda, le apasiona, pero North también ha heredado la pasión de Kim por la moda. Recientemente participó en su primer desfile en el L.O.L. Surprise Fashion Show en Pacific Palisades, California, donde dejó claro que Kendall Jenner ya podría haber encontrado en la familia a su sucesora como supermodelo. North no solo desfila, sino que se prepara sus propios looks. Kim compartió una imagen en la que su hija posa junto a dos amigas ataviadas con vestidos de Givenchy, Prada y Dolce & Gabbana junto al texto “Estilismo de North”, y la operación se repitió durante su viaje a Japón, durante el cual su madre compartió diversos looks que la pequeña había preparado.

North West posa con sus amigas pinit

Lo cierto es que cuando no le tienes miedo al bullying, viajas rodeada de guardaespaldas y millones de personas aplauden tus ocurrencias estéticas, es más fácil ser una fashionista. Ah: cuando en lugar de crear looks con prendas de Humana y de Zara tienes a disposición accesorios y diseños de las mejores marcas del mundo, también.

Uno de los looks de North West en Japón pinit

Lo que realmente me pregunto es cuándo lanzará North West su propia marca de ropa, porque todos sabemos que si algo aplauden más las Kardashians que la moda y el talento es la capacidad para ganar dinero.