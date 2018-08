9 ago 2018

Paula Echevarría continúa disfrutando de sus vacaciones junto a su hija Daniela. Primero la vimos en las playas de Cádiz y hace unos días en Málaga donde se trasladó para celebrar su cumpleaños junto a sus amigos y su pareja Miguel Torres.

Durante todas estas vacaciones la actriz no ha dejado de lado sus redes sociales, donde no han faltado algunos de sus 'looks' más veraniegos, como su vestido 'boho' u otros como el precioso vestido que lució en su fiesta de cumpleaños.

Así que hemos observado sus 'looks' más playeros y hemos caído en la cuenta de que todos tienen un elemento en común: el kimono.

Una de esas prendas fresquitas y muy estilosas que alegran cualquier 'look' de camino a la playa y a los que la 'it girl' se ha apuntado. 'Look' como el que compartía ayer a través de su cuenta de Instagram:

Un kimono que pertenece a la firma de ropa de Fetiche Suances y que es todo color. Colores muy llamativos y cálidos que, como ella señalaba en Instagram, reflejaban su buen estado de ánimo tras su animada fiesta de cumpleaños.

Un kimono que ya está agotado, pero lo cierto es que hemos encontrado uno en la misma web de la firma que se le parece y que es ideal para copiar el 'look' de Paula.

Kimono papaya, 174,95 euros. pinit

Otro de los 'looks' con kimono con el que nos sorprendió Paula Echevarría, fue con este modelo de la misma firma que también figura como agotado, pero que puede que regrese a la web.

Y es que aún puedes dejar tu email para que te avisen si vuelven a reponer este modelo. ¡Tendremos que cruzar los dedos!

Kimono delilah patchwork ruby spell & gypsy, 176,95 euros. pinit

Tampoco se nos escapa el 'look' de kimono con bañador de Etam con el que Paula dio el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano y que ya está oficialmente agotado.

Así que si tú también quieres presumir de 'estilazo', incluso en la playa, no olvides tu kimono. ¡Es la prenda estrella del verano! Palabra de Paula Echevarría.

