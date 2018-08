27 ago 2018

Compartir en google plus

El verano aún no se ha acabado y con él todavía tenemos uno de esos 'looks' veraniegos de estilo ibicenco que tanto nos gustan y más si las que lo lucen son Marta Hazas y Rosanna Zanetti. Y es que tanto la actriz como la modelo aún se encuentran disfrutando de sus vacaciones por diferentes rincones de Andalucía, algo que nos han mostrado a través de sus redes sociales al igual que este 'look' del que te hablamos.

Un 'look' formado por un precioso vestido tipo ibicenco en color negro, con detalles de encaje y con la espalda escotada, que ambas han lucido en sus respectivas cuentas de Instagram.

Cada una, eso sí, con complementos y poses diferentes. Pero ambas a su manera ha conseguido que este vestido largo de Charo Ruiz ya nos haya enamorado por completo.

Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 24 Ago, 2018 a las 8:19 PDT

Un vestido que miremos por donde lo miremos nos parece ideal para lucir cualquier noche de verano, pero que como es de esperar no se trata de un modelo 'low cost'. Si no de ¡un verdadero capricho!

Vestido largo tipo ibicenco, con detalles de encaje y en color negro, 419 euros. pinit

Y es que su precio es de 419 euros, por lo que no es accesible para todos los bolsillos.

Pero aún así, lo que está claro es que alejado o no de nuestros bolsillos, tanto Rosanna como Marta han conseguido con este vestido de Charo Ruiz todo un 'lookazo' que ya soñamos con tener en nuestros armarios.

Más noticias relacionadas...

- Marta Hazas tiene el vestido plisado más bonito del verano

- El misterio del bañador que le da sed a Sara Carbonero y Marta Hazas

- Rosanna Zanetti debutará en la televisión tras su boda con David Bisbal

¿Sabías que Rosanna Zanetti es Géminis? Consulta su horóscopo