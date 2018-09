20 sep 2018

Una vez más las 'instagramers' y '21 buttons' se han propuesto que queramos hacernos con el 'it bag' de la temporada. Esta vez nos referimos al bolso de perlas en color blanco, que no nos cansamos de ver en redes sociales y que hemos comprobado que da el toque estrella a cualquier 'look'.

Así que nos hemos puesto a buscar ese mismo modelo en la web de Mango y aunque el preferido de las 'instagramers' ya se ha agotado en la web de la firma, tenemos que confesarte que hemos dado con uno muy similar en la misma web y este, estamos seguras, de que también lo vas a querer.

Sin duda este tipo de bolsos son el complemento de estilo 'vintage' más ideal de la temporada y las 'instagramers' lo saben.

Por eso hemos decidido ponértelo fácil y revelarte cuál es el bolso con el que podrás copiar esos 'lookazos' esta temporada. A partir de ahora tú también podrás completar tus 'looks' con ese toque retro y súper elegante y además conseguirlo solo te costará 39,99 euros.

Bolso de perlas, 39,99 euros. pinit

Este bolso de perlas con doble asa corta de Mango aún sigue disponible pero estamos casi seguras de que no tardará en desaparecer de la web de la firma. Y es que todos los 'it bags' de perlas de este color han colgado el cartel de agotado en tiempo 'record'

Está claro que estamos ante otra de las tendencias virales de esta temporada. Así que adelántate y ¡No te quedes sin él!

