20 oct 2018

Compartir en google plus

Siempre nos hacemos la misma pregunta pero ¿qué nos queda por ver? Realmente en el mundo de la moda no hay nada escrito, y si hoy nos parece buena idea ponernos algo, puede que en un par de años nos arrepintamos de haberlo hecho. O al contrario: algo que nunca llevaríamos llega un día que nos parece la mejor idea del mundo…

Estamos hablando de salir a la calle en pijama. Sí, aunque te parezca una locura es la nueva moda en Instagram. Pero no hablamos de tu pijama de Hello Kitty ni ese de dibujos animados que te niegas a tirar… Hablamos de tu pijama bonito, sexy… Ese que te pones para ocasiones especiales o el te que llevas de viaje cuando viajas con más gente. Dulceida, María José Lozano o Marina Romero son solo algunas de las ‘influencers’ que ya se han sumado a esta tendencia y han ido a Tezenis para comprarse un pijama que no solo puedan usar en casa, sino que se puedan poner para ir de compras o salir de cena.

¿A que sus looks te han convencido? A nosotras también… Desde luego que no hace falta echarle mucha imaginación para salirte de tu estilo y, de vez en cuanto, sorprender con este tipo de modelitos donde vas a captar las miradas de todos. ¡Prometido!

Además...

El traje de chaqueta más original lo llevan las 'influencers' y lo vas a querer tener

Dulceida apuesta por el mono de invierno más genial de Mango