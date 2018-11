14 nov 2018

Hay vestidos de Zara que solo con verlos ya sabemos que van a agotarse en poco tiempo. Y no es porque veamos el futuro, sino porque llevan los elementos clave necesarios para convertirse en prenda viral de Zara. En esta prenda son: las lentejuelas, el terciopelo y que además es un vestido que favorece a todas las figuras.

Un mix que hemos podido ver personificado en una de las imágenes principales del nuevo Editorial de Zara y en uno de los vestidos de nueva colección de la firma, que ya nos ha conquistado por completo.

Su mix de lentejuelas y terciopelo es perfecto para marcar estilo esta Nochevieja.

Y es que nos parece perfecto para triunfar esta temporada de fiestas navideñas que se nos viene encima. Ya que cuenta con el plus de la mezcla de las lentejuelas y el terciopelo. Dos imprescindibles que no pueden faltar en cualquier 'look' de fiesta que se precie.

Lo mejor es que este vestido cruzado de escote pico, manga larga amplia, detalle con aplicación de lentejuelas y abalorios y con cierre lateral con lazada aún sigue disponible en la web de la firma y a un precio de 59,95 euros.

Vestido de terciopelo con lentejuelas, 59,95 euros.

¡Eso sí! Date prisa porque acaba de salir en la nueva colección de la firma y una de las tallas ya figura como agotada. Puede que el resto no tarden en desaparecer... ¡No podrás decir que no te hemos avisado!

