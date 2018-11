7 nov 2018

Los jerseys son la prenda más calentita por excelencia y son más versátiles de lo que te imaginas. Y es que las 'influencers' no dejan de demostrárnoslo con algunos de sus 'looks' con jersey más originales. Por eso las firmas no han querido perder detalle de las últimas tendencias de jerseys, muestra de ello es que muchos de sus nuevos diseños no dejan de convertirse en prendas tan virales como el jersey 'animal print' de Mango o el jersey multicolor con cuello perkins de Pull & Bear.

Y parce que esta vez le ha vuelto a tocar el turno a Pull & Bear con uno de sus nuevos modelos de jersey. Un jersey con diseño retro y oversize que nos recuerda y mucho al estilo noventero y que ya ha conquistado '21 Buttons'.

Muchas ''buttoners' ya s han hecho con este jersey de Pull & Bear. pinit

Así es, las 'buttoners' (así se llaman los usuarios que utilizan la red social del momento) ya se han hecho con este jersey de nueva colección de la firma. Un modelo súper calentito y cuyo diseño con formas geométricas no puede gustarnos más para nuestros 'lookazos' de otoño-invierno.

Su diseño oversize y retro lo convierten en la prenda perfecta para nuestros 'looks' esta temporada. pinit

La buena noticia es que este jersey jacquard con diseño geométrico en varios colores, de manga larga y cuello redondo; aún sigue disponible en la web de la firma y además a un precio apto para todos los bolsillos (29,99 euros).

Jersey jacquard de colores, 29,99 euros. pinit

Adelántate antes de que se agote y... ¡no te quedes sin él!

