20 nov 2018

Compartir en google plus

Las tendencias en moda (casi) siempre vuelven, y parece que esta temporada toca volver a darle una oportunidad a los petos. Si hace pocas horas era Aitana la que nos mostraba un look con un modelo de cuadros, ahora es Sara Carbonero la que nos confirma que el peto vaquero se instalará de nuevo en nuestro armario.

Sara Carbonero ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotos con un look 'comfy' que nos recuerda a nuestra adolescencia, pero que no podemos evitar querer volver a copiar. Y sus seguidoras no dejan de hacerle la misma pregunta: ¿está embarazada la presentadora?

El nuevo look de Sara está dando mucho de qué hablar, pero basta echar un vistazo a los catálogos de nuestras tiendas favoritas para darnos cuenta de que peto ya no es sinónimo de embarazada, sino que es una de las tendencias que ya se han consolidado, gracias en parte a la inspiración de las 'influencers', en nuestro armario de temporada.

Con un sencillo jersey de canalé beige con cuello vuelto y unas botas UGG, Sara Carbonero nos muestra el look perfecto con peto vaquero para un tranquilo día en el campo. Y nosotras no podemos más que decir... ¡gracias, Sara, por volver a inspirarnos!

También te interesa...

- Las prendas favoritas de Sara Carbonero para el otoño son de pana

- Sara Carbonero sigue apostando por su prenda favorita: el jersey

- Cómo copiar el look mostaza de Sara Carbonero