En la mayoría de las ocasiones, no damos la oportunidad a una prenda solo por cómo la vemos en la web o en el escaparate. Eso nos ha pasado a todas, pero también es cierto que después esa misma pieza se la hemos visto a alguien cercano o en nuestro lugar de inspiración, Instagram, y nos ha convencido completamente…

Pues bien, nos acaba de ocurrir con una falda de Stradivarius. No solo la vimos y no nos convenció, sino que además no sabíamos con qué ponérnosla. Y ahora, gracias a Instagram, hemos descubierto que además de ser elegante e informal a la vez, en función de cómo se lleva, tiene más de una y de dos formas de combinarla. Sí, se trata de esas piezas que pasan desapercibidas en un primer momento y después sentimos la necesidad de tenerlas con nosotras… Esta fashionista nos ha mostrado tres combinaciones diferentes y no sabremos con cuál quedarnos… ¡Nos encantan!

Al no llevar estampados, jugamos con la ventaja de poder conjuntarla con cualquier tipo de sudadera, jersey, top, blusa... ¡Y de todos los colores! Ella se ha atrevido con el amarillo neón y con el leopardo, pero puedes optar también por un estampado encadenado o un color chillón, como el fucsia o el azul.

Esta falda camel, midi y plisada es de Stradivarius y cuesta 25,99 euros. Además, esta disponible también en negro y como puedes comprobar…¡La conjuntarás de mil maneras!

