Los vaqueros son un básico atemporal. Y más que atemporal, histórico porque nunca pasarán de moda. Puede que un año se lleven pitillo, otro "mom fit", otro campana, flare... y así hasta infinidad de modelos y cortes; pero siempre habrá unos jeans en nuestro fondo de armario. Lo que sí cambia es la forma de llevarlos. Y este 2019 ya ha empezado con una tendencia evidente: se llevan con tacones.

Parece que el reinado de las zapatillas de deporte está llegando a su fin. O, por lo menos, está dejando sitio a otro tipo de calzado como las botas cowboy y, cómo no, los eternos y maravillosos zapatos de tacón. Porque no nos engañemos, las zapatillas serán comodísimas pero como unos zapatos bonitos no hay nada.

Y más que una tendencia, los vaqueros con zapatos de lujo (sobre todo si son brillantes) se ha convertido en algo viral y la prueba como siempre está en Instagram. Influencers y blogueras no dejan de fotografiarse solo las piernas para dejar ver lo bien que quedan sus zapatos de Louboutin o Balenciaga con vaqueros. Y aquí están las pruebas.

Eva Chen es la directora de moda de Instagram y en su perfil es habitual ver fotos en el coche de las que solo se ven sus accesorios: zapatos y bolso. Siempre de firmas de lujo, claro. En esta foto con los famosos Slingback de Chanel.

La estilista nórdica Jeanette Friis Madsen es una fan de los zapatos, botas y zapatillas. En la foto, con vaqueros y zapatos destalonados con apliques de perlas, de Christian Louboutin.

La influencer Funda Christophersen demuestra que cuanto más brillantes sean los zapatos, mejor para la foto. Estos son de Tabitha Simmons.

Las influencers buscan posturas diferentes pero al final la clave es simpere la misma: denim+zapato de lujo. En este caso, con zapatos de Balenciaga.

Las más modernas encuentran su hueco con algo como esto: vaqueros con calecetines y sandalias; todo de Prada. Nosotras seguimos apostando más por el stiletto de siempre.

Ya sabes, si quieres estar a la última, fotografíate los vaqueros con tus zapatos más brilli brilli y tus segudiores en Instagram subirán como la espuma.