14 ene 2019

Compartir en google plus

Si tienes un poco de memoria 'fashionista' recordarás que hace diez años (sí, diez años ya), cuando las 'influencers' aún no se llamaban 'influencers', Instagram no existía (se lanzó en octubre de 2010) y el fenómeno 'blogger' estaba arrancando (y no se le terminaba de ver mucho futuro), hubo unos zapatos que (cuando tampoco sabíamos qué era un fenómeno viral) se convirtieron en el objeto de deseo de todas las amantes de la moda: las botas con hebillas de Balmain.

Era la época de Christophe Decarnin al frente de la casa francesa de moda, y en casi todas las salidas de su desfile otoño-invierno 2009 en la Semana de la Moda de París, las modelos calzaban estas ya icónicas botas de caña media, con tacón altísimo y finísimo, que se caracterizaban por estar llenas de vistosas hebillas.

Desfile de Balmain otoño-invierno 2009 pinit

Pues bien, diez años después, cuando ya casi habíamos olvidado que nos volvimos locas buscando una copia 'low cost' digna de las botas de Balmain para poder ser como esas primeras 'blogueras', llega Alba Díaz y las vuelve a traer a nuestras vidas, no sabemos si para sumarse al #10yearschallenge que se ha puesto de moda de Instagram o porque las ha recuperado como una joya del armario de su madre, Vicky Martín Berrocal.

Alba Díaz, con las botas más icónicas de Balmain pinit

Alba Díaz ha recuperado las botas con hebillas de Balmain y las ha combinado con un mini vestido negro de las rebajas de Zara en un look que nos hace viajar una década y que quizá sea el primer aviso de que esta pieza icónica quiere volver pisando fuerte. ¿Volverás a desearlas por encima de todas las cosas? El tiempo, e Instagram, lo dirán...

También te interesa...

- Este look de Alba Díaz se ha hecho viral en Instagram por un motivo inesperado

- Alba Díaz agota una falda de serpiente de Sfera

- Alba Díaz ya tiene el look más sexy y atrevido de H&M por Moschino