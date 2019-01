23 ene 2019

No queremos que pienses que estamos locas, pero te vamos a pedir dos cosas: que te olvides por un rato de las rebajas, y también de tu dieta. Sí, como lo lees: hemos venido a borrar de un plumazo de tu cabeza los dos clásicos más típicos de enero por culpa de un vestido de nueva colección de Zara con el que podrás presumir de tipazo sin necesidad de andar contando las calorías de cada bocado.

Y es que todas tenemos esos días en los que no nos vemos con nada, que sentimos que cada cosa que nos ponemos nos recuerda los excesos de la pasada Navidad y, por si fuera poco, no sabemos cómo combinar esos básicos de fondo de armario a los que siempre recurrimos cuando no sabemos qué ponernos. Pues bien, hemos encontrado el vestido definitivo y, aunque es cierto que no tiene descuento, merece la pena pasar por el perchero de 'nueva colección' y gastarnos los escasos 25.95 euros que cuesta.

Se trata de un vestido en punto de canalé negro que tiene tres 'trucos' que nos sacan tipazo. Por un lado, el color, con ese efecto mágico del negro capaz de reducir volúmenes en el lugar adecuado; por el otro, la silueta lápiz y el largo midi, capaz de potenciar nuestras curvas. Y, por último, esa costura blanca estratégicamente colocada en el eje central del cuerpo, que da verticalidad a la figura y la alarga y estrecha al mismo tiempo.

En definitiva, una conjunción de factores en un único vestido (¡de menos de 30 euros!) que tienen un efecto adelgazante más eficaz que el borrador mágico de Photoshop. ¿A que no estábamos locas?

