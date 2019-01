23 ene 2019

La nueva colección de Zara no deja de sorprendernos. Ya os hemos hablado de algunas de las prendas más deseadas que están triunfando en los looks de las famosas e influencers más populares de Instagram. Como la falda viral de lunares que Rocío Osorno no ha dejado escapar o el vestido tweed de Sara Carbonero que solucionará tus conjuntos de lunes a domingo.

Ya vemos muy cerca el final de las rebajas de invierno 2019 y ahora toca dar con las tendencias que tímidamente van apareciendo en el panorama de la moda. Por ello, al igual que os enseñamos las que más nos gustan, también queremos mostraros la otra cara de Zara con sus propuestas más raras. Solo aptas para las más atrevidas e innovadoras

1. La sudadera con bufanda

Entre las novedades de la semana, esta sudadera se ha convertido en la prenda más rara de todas: lleva incoporada una bufanda deportiva (sí, como las que los equipos de fútbol) en su capucha. Una prenda híbrida que la amas o la odias pero con la que, sin duda, no vas a pasar frío este invierno. Cuesta 39,95 euros.

Sudadera con bufanda. (39,95 euros). pinit zara

2. El total look de ciclista

La fiebre de las que más estilo derrochan por las mallas de ciclista continua esta temporada y además, a lo grande. Ya que copias esta prenda deportiva para tus looks más cool, Zara propone que copies la estética pero al completo, con gafas incluidas. Este conjunto, en tono negro y flúor, podría ser perfectamente el de una ciclista muy fashion, lo que no llegamos a encajar son los botines calcetín que rompen con la estética casual del resto del atuendo. Otra propuesta que encajamos con amor-odio para este año.

Total look de Zara. pinit zara

3. Calentadores con sandalias de tacón

Ya que nos habíamos acostumbrado a los tacones con calcetines, ahora Zara propone conjuntar sandalias de tacón con los olvidados calentadores de los años 90 a modo de calcetín. Y por si fuera poco, lo combina con las mallas de ciclista, una sudadera rosa flúor con volantes y un extraño colgante que parece la correa de un perro. ¿Qué nos quiere decir el gigante de Inditex con este look? Porque no estamos muy seguras de que funcione.

Total look de Zara. pinit zara

4. Chándal con botines

De los creadores de: "El chándal se lleva con sandalias de tacón", llega "El chándal se lleva con botines, de tacón también". Esta no es una tendencia nueva, Zara ya sembró la polémica el verano pasado con una propuesta muy similar y parece que insiste, insiste y vuelve a insistir. ¿Deberíamos reconsiderar su oferta y copiar este look?

Cazadora color block 39,95 euros. Pantalones jogger (25,95 euros). pinit zara

5. Mezcla tejidos tie-dye

Alerta tendencia: el estampado tie-dye vuelve con más fuerza que nunca, pero Zara quiere que los mezcles y a nosotras no nos convence mucho. Te recomendamos que lo luzcas con solo una prenda, quedará mucho mejor y combinará perfectamente con tus looks.

Total look de Zara. pinit zara

6. Capuchas dobles

Las sudaderas suelen ser prendas básicas de fondo de armario sin ningún detalle excesivo o recargado. Esta temporada Zara se ha aburrido y se ha salido de lo establecido para crear una sudadera con capucha doble. Por supuesto una de ellas está decorada con un estampado de lo más primaveral, perfecta para los looks de entretiempo.

Total look de Zara. pinit zara

7. La blazer con cinturón de maleta

Las blazer con cinturón han sido -y siguen siendo- una de las tendencias favoritas de las fashionistas. Estilizan tu figura y hacen tipazo, pero lo que no nos esperábamos es que Zara convirtiera esta elegante prenda en una americana que supera los límites de lo casual. La blazer lleva incorporado un cinturón flúor que nos recuerda a los que aseguran el cierre de una maleta o una mochila. ¿Lo más fuerte? Está agotada en la página web de la firma.

Blazer de Zara. (49,95 euros). pinit zara

