16 mar 2019

La cuenta atrás ya ha comenzado, y aunque el hecho de que entremos en primavera no significa que no vaya a haber días malos, sí que nos motivamos a hacer el cambio de armario y a imaginar los looks más coloridos de los próximos días. Zara tiene mucho que ver en esta motivación nuestra de ir creando mentalmente los modelitos con los que vamos a sorprender esta temporada del año, y en concreto una blusa de su nueva colección se ha convertido en la protagonista del momento.

La ha llevado María Pombo y un sinfín de fashionistas que, aprovechando los últimos días de sol, se han dejado ver por las calles (y por Instagram, lugar donde cazamos las tendencias del momento) con una blusa de volantes, escote en V y color azul celeste que nos ha en-can-ta-do. Pero… ¡Sí! Justo tu peor pesadilla está aquí de nuevo… Hay una larga cola para poder tenerla porque está agotada. No ha llegado oficialmente la temporada de las flores, sol y cafecito en la terraza cuando esta blusa ya no se encuentra disponible.

Puedes pedirle a Zara que te avise cuando esté de vuelta (cruzamos los dedos para que sea muy pronto) y cuesta 25,95 euros. Si en Instagram ya la hemos visto combinada con jeans, nosotras nos atreveríamos a llevarla con una falda midi de un color liso, como la famosa falda rosa de raso que también está triunfando en las redes. La combinación sería genial, ¿no crees?

Blusa de Zara: 25,95 euros. pinit d.r.

