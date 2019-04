12 abr 2019

¡Por fin ha llegado el momento que tanto llevamos esperando! Y no, no nos referimos solo a las vacaciones de Semana Santa que están a punto de llegar, sino a todos esos looks de Coachella que cada año acaban convirtiéndose en nuestra inspiración para los festivales de verano. Multitud de caras famosas e influencers acuden cada año a esta cita musical obligada y a la que este año también asistirá una de nuestras actrices favoritas: Hiba Abouk.

De hecho acudirá como invitada especial de Levi's, algo que ya nos ha evidenciado con su último look de Instagram. Y si ya teníamos claro que las prendas vaqueras eran un must esta temporada, ahora después de ver el estilismo de la actriz podemos confirmar que un total look de este tejido vaquero es la clave para conseguir un look de 10.

La actriz ha elegido una cazadora vaquera clarita y clásica de Levi's combinada con una camiseta cropped ajustada en color gris y unos vaqueros denim vintage de tiro alto. ¿El resultado? Un look total denim retro que es perfecto para demostrar que este tipo de looks no pasan de moda y que además son perfectos para conseguir un estilismo cómodo, juvenil y muy favorecedor.

La actriz ha escogido un look total denim para coger su avión con destino a Coachela. pinit Instagram.

Todo depende de los accesorios y zapatos con los que los combines. Pero lo cierto es que este tipo de looks no necesitan de demasiados complementos para destacar. De hecho son perfectos para lucir con todo tipo de prendas básicas e incluso con las míticas 'sneakers' blancas.

¿Te unirás también a esta tendencia retro esta primavera?

No te pierdas...

- Hiba Abouk sorprende con un inesperado cambio de look

- Cómo copiar, paso a paso, el maquillaje de Hiba Abouk de la fiesta de Netflix

- Hiba Abouk aumenta la familia