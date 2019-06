11 jun 2019

Si hay algo que cada verano se convierte en un auténtico quebradero de cabeza, eso es sin duda el momento de elegir ese look working girl que sea fresquito y que no nos haga asarnos de calor en el metro o en el autobús de camino al trabajo, pero que también sea adecuado para ir a la oficina. De primeras puede parecer una auténtica misión imposible, pero lo cierto es que si has estado atenta estos meses, sabrás que este verano hay una prenda que está dispuesta a salvarnos de todos estos quebraderos de cabeza.

Y si aún así no te das cuenta de a que prenda nos referimos, lamentamos decirte eso de 'te lo venimos avisando desde hace meses', de hecho en marzo ya te advertimos que los trajes con pantalón corto serían todo lo que necesitarías este verano para ir a la oficina y parece que la encargada de evidenciárnoslo esta vez ha sido la influencer Teresa Andrés Gonzalvo.

Y no, no lo ha hecho con ninguna de esas mallas tipo ciclista que también seguirán arrasando entre las influencers esta temporada, sino que hablamos de los trajes con bermudas y con shorts, como este que ha lucido la influencer en su última publicación de Instagram:

Una tendencia súper fresquita y elegante a la que esperamos que este verano se unan el resto de influencers y a la que la primera en unirse fue la actriz Juana Acosta. De hecho, ambas han compartido un detalle en común que nos ha gustado más aún, sobre todo para demostrar que la comodidad y el estilo tampoco están reñidos con los looks de oficina. Nos referimos a las sneakers blancas con las que ambas los han combinado.

Una opción perfecta para estos días de entretiempo que todavía tendremos que afrontar antes del verano. Pero lo cierto es que también nos imaginamos combinando esta tendencia con nuestras sandalias planas favoritas, sobre todo cuando los termómetros empiecen a subir a temperaturas más altas.

Está claro que este será uno de esos must salvavidas esta temporada de sol y calor ¿Ya se ha convertido también en el tuyo?

