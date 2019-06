26 jun 2019

Aunque entramos en temporada de olas de calor, reconozcamos lo evidente: es más fácil que terminemos refugiadas en lugares con aire acondicionado que podamos acomodar nuestros estilismos a la temperatura y vestirnos con bikini y pareo. Además, la moda suele insistir en este tipo de incongruencias que terminan seduciéndonos: sandalias y piernas desnudas en el crudo invierno y prendas de punto para el verano. Por suerte, el tejido de punto que nos sugfiere Mango es de lo más fresco y, además, produce el efecto más sexy que hemos visto hasta la fecha en las colecciones de verano. Nos da igual el calor: estos looks son un cañón.

Top de punto color natural con rayas verdes de la nueva colección de Mango. pinit MANGO

El primer look de punto que nos ha resultado tan irresistible está protagonizado por un top punto color teja (sin duda, el color del verano), con tirantes finos y gran escote redondo (17,99 euros). No puede ser más sugerente. Y combinado con una falda de punto beis entallada (29,99 euros) y ese cinturón trenzado con gran hebilla de madera (29,99 euros), el resultado ya es un cañón. Pocos tejidos se ciñen a la silueta tanto como el punto.

El vestido súper sexy en punto granate de Mango. pinit MANGO

El segundo look increíblemente sexy de la nueva colección de Mango también apuesta por la capacidad para realzar la silueta del punto en su versión más fina. Se trata de un vestido granate, ajustado y sin mangas, con escote de pico y un cordón en la cintura (29,99 euros). No puede ser mas revelador. Y si te gusta mucho el efecto sexy del punto pero no te animas al total look, puedes optar por un top de punto abierto color natural con rayas verdes que puedes combinar con pantalones o faldas. Lleva un gran escote redondo y tirantes finos (15,99 euros). Qué genialidad de Mango. Las tres opciones nos encantan.