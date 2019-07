7 jul 2019

A veces no somos conscientes del paso del tiempo hasta que un famoso publica en su cuenta de Instagram una fecha señalada, y es ahí cuando echamos la vista atrás y nos damos cuenta de todo lo que ha pasado desde entonces. En este caso ha sido un look el que nos ha recordado que han pasado dos años desde el día en el que Sara Carbonero llevó uno de los looks que más nos gustaron y del cuál Mujerhoy se hizo eco, como siempre. Hablamos concretamente de un modelito de Zadig & Voltaire que Sara Carbonero llevó exactamente hace dos años, en verano de 2017. La presentadora de televisión acudía como embajadora a un evento de la firma Piz Buin, y escogió esa marca para dejarnos a todos con la boca abierta. El vestido en concreto que levantó pasiones fue uno lencero en colores morados y negros, al que ella sumó un cinturón para darle un toque de personalidad.

pinit DR

Por aquel entonces Sara Carbonero ya era todo un referente de la moda, pero nada comparado al nivel de hoy en día. Le seguimos la pista por innumerables motivos, nos da lecciones de estilo y también nos ayuda a vestir en cada una de las ocasiones, aportando siempre un toque de frescura en sus looks que no nos han parecido jamás aburridos. El vestido, por si a alguna le han entrado ganas de tenerlo, ya no está disponible, obviamente, pero como la moda no deja de reinventarse y al final casi todo vuelve, nos hemos dado cuenta de que en Zara tienen un diseño muy parecido que nos puede hacer el mismo efecto.

pinit DR

Se trata de un vestido corto y lencero rebajado de Zara, que antes costaba 25,95 euros y ahora puede ser nuestro por 17,99 euros, aunque algunas tallas ya empiezan a agotarse. Solo nos faltarían sus sandalias, y aquí sí que podemos copiarlas exactas, porque en Mango están completmente iguales por 29,99 euros. Siaún no tienes una sandalias negras de tacón, fondo de armario y un 'must' que sirve para cualquier evento, ahora es el momento de hacernos con ellas.