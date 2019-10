31 oct 2019

Llega el frío, pero no queremos renunciar a las tendencias que han triunfado, y a lo grande, durante el otoño. Lo estamos viendo con las sobrecamisas de cuadros que han arrasado en el low cost durante los pasados meses: eran ideales para cubrirnos en el entretiempo, pero ahora se nos empiezan a quedar un poco cortas de abrigo. No hay problema. Comienzan a aparecer en las tiendas del low cost más atentas las chaquetas de cuadros que las van a sustituir en nuestro armario de invierno. Igualmente rústicas pero más calentitas, son una preciosidad que funciona tanto en looks informales, como el que lleva Mery Turiel, como en estilismos que apuesten por el contraste con su espíritu montaraz.

Reproducir Una de las chaquetas recién llegadas a la nueva colección de H&M. Pincha en la imagen para ver los zapatos más bonitos de Mery Turiel.

La chaqueta recién llegada a la nueva colección de H&M supone precisamente un puente entre las sobrecamisas y las chaquetas de cuadros que ahora se abren paso en la tendencia de invierno. Su patrón es el de una camisa clásica, con su cuello camisero, bolsillos frontales con solapa y botones de presión, pero esta confeccionada en un tejido afieltrado. Va forrada, lleva un precioso estampado de cuadros camel, azul y rojo y cuesta 59,99 euros.

Nuestra chaqueta de cuadros favorita de la nueva colección de H&M. pinit H&M

Nuestra chaqueta de cuadros favorita en la colección de invierno de H&M es, en realidad, un híbrido de abrigo y chaqueta o un abrigo corto. Pertenece a la colección de alta calidadConscious de H&M y está confeccionado en lana reciclada afieltrada (99,00 euros). Lleva doble botonadura, solapas de muesca anchas, hombros caídos y botones de presión ocultos. Incluye dos bolsillos en las costuras laterales y un bolsillo interior con botón y va forrado.

La versión más rústica de la chaqueta de leñador de H&M. pinit H&M

La tercera chaqueta que sigue recurriendo a los cuadros de leñador es un modelo clásico en blanco y negro de chaqueta camisera con lana (79,99 euros). Pertenece a la colección de alta calidad de H&M porque está confeccionada en lana reciclada afieltrada. Lleva el cuello clásico, botones de presión delante y en los puños, maxibolsillos delanteros de parche y bajo redondeado con espalda algo más larga. Y apetece muchísimo ponérsela.