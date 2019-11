25 nov 2019

Compartir en google plus

En verano ya fue uno de los tops de la temporada, pero solo para las más atrevidas. Ahora en inverno ha quedado reservado para aquellas que les gusta jugar con las formas y las capas, influencers como Julieta Padrós que han recurrido al top joya más sorprendente de 2019 para crear uno de sus looks de fiesta. Y no nos puede gustar más.

Tal y como pudimos ver en una de sus últimas publicaciones en Instagram, la influencer combinó un top joya de perlas con unos vaqueros claros y un clásico de esta época del año, un jersey de cuello vuelto en color negro. Una combinación cromática ideal para unir lo más nuevo y lo más clásico en un estilismo sorprendente.

El top que luce Padrós pertenece a la firma Never Fully Dressed, está disponible en una sola talla y tiene un precio de 106 euros. Con un efecto similar al crochet, esta incorporación de los abalorios a tops y camisetas son una tendencia al alza que aún nos parece más ideal en otoño o invierno, cuando nuestros outfits festivos miran hacia Nochevieja.

Aunque Zara apostó por dos tops de abalorios en verano, no ha repetido esta propuesta de estilo, y no es fácil encontrar el top perlado de Padrós en las firmas nacionales de moda. Lentejuelas, flecos o brillos son recursos festivos más habituales para nuestras firmas de cabecera, a pesar de las enormes posibilidades que tendría el top de perlas en esta época del año.

El top perlado con una camisa debajo. pinit SilkFred

Si eres de las que no te quieres quedar con las ganas de introducir este top en tu armario, para llevarlo sobre tus camisas y jerséis o para esperar a que llegue el verano, webs como Silk Fred también lo tienen a la venta, en esta ocasión por 48 euros, o en For Her Boutique por 88 euros. ¿Te apuntas a los tops de perla, como Julieta Padrós?