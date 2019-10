15 oct 2019

Mujer previsora vale por dos o eso dicen, ¿no? Queda algo más de dos meses para que la Nochevieja, el día en el que el más es más, llegue. Esa noche en la que las lentejuelas y los brillos nunca sobran y en la que aprovechamos para vestir esas prendas llamativas que no podemos ponernos el resto del año. Poco a poco estamos viendo cada vez más propuestas para esos días festivos. Desde la idea sexy de Collage Vintage, pasando por los pantalones de lentejuelas de Bershka de Sofía Suescun y llegando a los vestidos brillantes de Mery Turiel. Ideas para todos los gustos a las que se suma el body de Zara que nos ha descubierto Marta Riumbau.

Si eres de las que piensa que no merece la pena gastarse un dineral en un look que vas a vestir solo una vez y de las que prefiere hacerse con prendas versátiles que se puedan reutilizar, toma nota a la compra que ha hecho Marta Riumbau. La influencer se ha hecho con un body de lentejuelas plateado de Zara. Un modelo de escote asimétrico con manga abullonada y de corte ajustado que, combinado con un pantalón o falda negra, hará de tu look de fin de año uno de lo más ideal. Cuesta 22,95 euros y dependiendo de cómo lo utilices podrás vestirlo en más ocasiones.

Este es el body de lentejuelas de Zara que ha llevado Marta Riumbau (22,95 euros).

Algo que ha demostrado la propia Marta. Ella misma ha compartido un look para el día a día con este body de lentejuelas. La influencer lo conjuntó con los famosos slouchy jeans, los pantalones que tienen todas las instagramers y que también son de Zara. Optó por el modelo en vaquero claro e hizo de su estilismo uno muy cómo añadiendo un cinturón negro y unas sneakers negras de Skechers. Desde la redacción proponemos combinarlo con unos jeans pitillo y unos botines y tendrás un look rompedor para darlo todo en una noche de fiesta. ¡Directo a nuestra wishlist!