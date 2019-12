6 dic 2019

Todavía no se ha acabado el 2019 y algunas firmas ya nos están poniendo los dientes largos con sus creaciones para el próximo año. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, porque el último lanzamiento de Alexander McQueen nos ha creado una nueva necesidad para 2020: el bolso The Story. Y es que, como bien saben las celebrities que ya han podido lucirlo, The Story no es un bolso cualquiera.

Selena Gómez, Charlize Theron o Naomi Campbell han sido algunas de las afortunadas que en los últimos meses ya han podido tener en sus manos esta creación “inspirada en el intercambio de narraciones, historias, que durante mucho tiempo han estado en el corazón de la Casa de Alexander McQueen”, según detalla la firma británica.

El bolso se ha diseñado en cuatro colores, entre ellos el rosa y el rojo. pinit Alexander McQueen

Y ahora llega al mercado dentro de la pre-colección primavera-verano 2020 en cuatro colores diferentes: rojo intenso, rosa, caqui y negro. Todos ellos vienen adornados en el frontal por el complemento que hace a The Story tan ideal. Un pequeño tirador con acabado de latón adornado con dos tachuelas, que queda en medio del bolso y nos permite llevarlo en la mano (literalmente) con mucha seguridad y aún más estilo.

The Story en caqui, uno de los dos colores que ya están agotados. pinit Alexander McQueen.

Si eres de las que prefieres los bolsos bandolera no sufras, porque The Story viene acompañado de un asa de cuero ajustable a tono, además del asa superior. Y en realidad es como más lo llevan las celebrities, conscientes del encanto de su mango dorado.

Imagen del bolso en negro en el catálogo precolección de la firma. pinit Alexander McQueen

The Story tiene un precio de 1.790 euros y se puede comprar desde España a través de la página web, aunque en rojo intenso y en caqui ya está agotado.