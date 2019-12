27 dic 2019

Compartir en google plus

Si hace unos días nos enamoramos del minibolso bolsa de papel de Mango, esta semana hemos caído rendidas a los pies de otro de los complementos más bonitos y originales que podemos encontrar en nuestras firmas favoritas. La culpa de este nuevo enamoramiento estilístico la tiene Uterqüe y uno de los últimos bolsos que ha llegado a su catálogo, el bolso fiesta triángulo.

En realidad no es un triángulo, si no una pirámide, pero el nombre no tiene importancia cuando llevas un tu muñeca un bolso perfecto para acompañarte toda la noche sin resultar demasiado inoportuno. Con unas medidas de 19x21x21 centímetros, tiene la cremallera en tonos dorados, al igual que la pulsera de mano.

El negro viene con grabado efecto serpiente. pinit Uterqüe

Confeccionado en piel de alta calidad tricolor, el bolso triángulo de Uterqüe está disponible en dos tonos, el siempre acertado negro y el original cobre con print de serpiente. Cualquiera de ellos tiene un precio de 59 euros y puede ser un regalo ideal para las amantes de las últimas tendencias o de los complementos originales.

Tonos marrones y print animal, otra opción muy acertada. pinit UterQüe

Si tuviésemos que decantarnos por uno sería por el de color negro, que viene con grabado efecto serpiente. Porque su color lo hace más versátil a la hora de combinarlo con infinidad de colores, y porque es probable que encontremos en nuestro armario, o en cualquier tienda, zapatos con el mismo efecto que los conviertan en una nueva e inesperada pareja.

Ambas versiones vienen con cremallera y cadena en dorado.. pinit Uterqüe

Puede que sea un poco tarde para incluirlo en nuestra carta a los Reyes Magos pero, sin duda alguna, va a estar en los primeros puestos de nuestra lista de compras para las rebajas.