4 ene 2020

Mientras soñamos con que nos toque la lotería para llenar nuestro armario de alta costura, nuestras firmas favoritas se inspiran en sus colecciones para acercar las tendencias de la pasarela a la calle. Y nosotras lo agradecemos, porque hay prendas y accesorios que nos conquistan en los desfiles, pero a los que no podemos aspirar.

Si alguna vez has soñado con un blazer de Ralph Lauren o has aspirado a un bolso de Stella McCartney, no tenemos el truco para acercarlo a tu presupuesto, pero sí sabemos donde puedes encontrar uno parecido. Pistas a tener en cuenta en unas fechas como estas, en las que las rebajas están a punto de dar su pistoletazo de salida definitivo.

Con grabado o sin él, es una bandolera perfecta. pinit Zara/Stella McCartney

La primera inspiración que nos ha conquistado es esta bandolera de Zara con cadena en el contorno y el asa. La versión original, de Stella McCartney, no viene con grabado, sino en una textura lisa brillante, pero es un cambio que podemos soportar. Cuesta 89,95 euros.

La copia no tiene nada que envidiar al original pinit Zara/RalphLauren

Entre las prendas más elegantes que vimos entre las colecciones de otoño estaba la chaqueta de esmoquin de terciopelo de Ralph Lauren. Una chaqueta muy similar a la que Zara incluyó hace unas semanas en su colección, a primera vista solo diente dos botones más, y que es perfecta para tus estilismos más elegantes. Cuesta 69,95 euros.

En paperbag o en legging, el pantalón de efecto piel es un must. pinit Alexander McQueen/Zara

Otra de las prendas de diseño que podemos incluir en nuestro armario a un módico precio, y más cuando empiecen las rebajas, es este legging de tiro alto en efecto piel de Zara que imita los míticos pantalones en piel de cordero de Alexander McQueen. En la firma de Inditex puedes encontrarlos por 19,95 euros.

Las deportivas de Balenciaga y de la firma de Inditex. pinit Balenciaga/ZaRa

Para terminar esta exclusiva selección, no pueden faltar las deportivas botín tipo calcetín de Balenciaga, que Zara también ha llevado a sus estanterías. Un calzado tendencia entre las influencers que puede ser nuestro por 35,95 euros.

¿Sabes ya como vas a llevar la alta costura a tus looks por un módico precio?