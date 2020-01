18 ene 2020

Compartir en google plus

En invierno, y más con la bajada de temperatura que estamos sufriendo en los últimos días, los jerséis de lana gorditos y gustosos se convierten en nuestros mejores aliados. Combatir el frío es nuestra gran batalla pero ir abrigada no significa que no podamos crear looks cómodos y perfectos para cualquier ocasión.

La última que se ha apuntado a la tendencia del invierno en jerséis ha sido Mery Turiel con este de estampado jacquard de The Desire Shop (que además ahora está de rebajas), la marca de ropa de la instagramer Cristina Cerqueiras. El jersey de color rosa y con el print en tonos crudo, gris y blanco es perfecto para tus estilismos de invierno y para combinar con unos jeans, botas y abrigo de pelo. Looks más que habituales a los que nos tiene acostumbradas Mery Turiel en estos días tan fríos con los que ir siempre calentita pero con estilo.

Jersey jacquard rebajado de 35,95 euros a 28,76 euros pinit

La tendencia jacquard es la que más se repite cada temporada invernal pero este año está más en alza que nunca. Ya vimos hace unas semanas que estos jerséis han sido los protagonistas de muchos looks de street style y por supuesto, un imprescindible en el armario de nuestras influencers. Alexandra Pereira, Nuria Roca o Paula Echevarría son algunas de las que ya han caido en las redes de estas cómodas prendas comodín para el invierno

¿A qué esperas para tener uno en tu armario?