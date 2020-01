24 ene 2020

Compartir en google plus

Todas tenemos derecho a pasar por unos días en los que todos nuestros looks son el mismo, porque cuando algo funciona hay que aprovecharlo. Y Kate Moss, por mucho que sea un icono en el mundo de la moda, también puede dejar todos sus outfits en manos de un puñado de prendas. Ya sea por pereza a la hora de pensar o por ahorrar espacio en la maleta.

La cuestión es que Moss pasó unos días en París con motivo de la Semana de la Moda de la capital gala, y prácticamente todos sus estilismos eran el mismo. Una combinación de blazer y pantalones ajustados combinados con una camisa o jersey en blanco o negro, acompañados por unas botas de tacón altas. Algo que cualquiera de nosotras podemos tener en nuestro armario.

Compras con botas altas, blazer y leggings. pinit

Pero si no fuese el caso, o tenemos que renovar nuestras prendas de cabecera, Kate Moss nos demuestra con su look que, como no se podía esperar menos de ella, viene cargada de tendencias. Para salir de compras con Lila Grace, la modelo se decantó por unos leggings de tiro alto en color negro como estos de Zara, que además vienen con el bajo con aberturas laterales. Cuestan 17,95 euros y están disponibles entre las tallas XS y XL.

Skinny con terciopelo, las innovaciones de otra de las propuestas. pinit

En otra de sus salidas, Kate Moss cambió los leggings por unos skinny jeans en negro degradado. Y los combinó con una blazer de terciopelo entallada con cinto. Para copiar su look nos hemos decantado por los vaqueros de denim clásico de H&M que cuestan 19,99 euros y la blazer con efecto terciopelo de Pimkie, que cuesta 16,19 euros.

La modelo, otra vez conblazer y leggings. pinit

Para asistir al evento de Dior Kate Moss no varió demasiado su estilismo, pero se decanto en esta ocasión por una blazer con print animal en negro. Una prenda elegante y llena de estilo que perfectamente podemos sustituir por la blazer cruzada de Zara con estampado Jacquard. Cuesta 19,95 euros y se ha agotado la talla XL.

Y tú, ¿sabes ya como vas a copiar el outfit más socorrido de Kate Moss?