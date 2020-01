31 ene 2020

Compartir en google plus

Es probable que tú también seas una de las afortunadas que consiguió hacerse con una de las prendas más codiciadas del otoño, la sobrecamisa de cuadros verde de Zara. Si es así, enhorabuena, porque el tono es de lo más apropiado para el arranque de 2020 y las influencers están creando looks con los que sacarle partido. Si no, no podemos hacer más que animarte a apostar por otro color, porque este está agotadísimo.

Por eso hemos preferido centrarnos en la prenda con la que Alexandra Pereira ha acompañado a la sobrecamisa de cuadros verde en uno de sus últimos looks. La prenda imprescindible con este frío, que gracias a los diseños tendencia podemos lucirla como si fuese un vestido.

Un jersey oversize en verde botella que la influencer combinó a la perfección con los colores de la sobrecamisa. Pero además tenía la medida justa para combinarla con unas botas por encima de la rodilla y crear un look perfecto.

Largo y en verde botella. pinit

Alexandra Pereira no desveló en su publicación de Instagram la procedencia de sus prendas, pero no hemos podido evitar lanzarnos a la búsqueda de un jersey bien largo con el que combinar la sobrecamisa más exitosa de Zara. El tono más parecido lo hemos encontrado en Stradivarius con este jersey con cuello caja que cuesta 19,99 euros y está disponible únicamente en las tallas S y M.

Más claro, pero igual de bonito. pinit

A pesar de las diferencias tonales, no nos hemos podido resistir a este jersey oversize con cuello cisne en verde agua que también es de Stradivarius y cuesta 25,99 euros. Está disponible entre las tallas XS y M y tal vez sea más apropiado para sacarle partido a unas botas blancas o en colores claros.

Es el menos verde, pero el más ponible con tonos negros. pinit

Como nuestra motivación principal es encontrar un jersey lo suficientemente largo como para prescindir de una falda o un pantalón, hemos escogido este de H&M que, tal vez, sea más combinable con una sobrecamisa en cuadros negros. Cuesta 29,99 euros y si tienes otra talla que no sea la XS tendrás que apuntarte en la lista de espera.

Y tú, ¿sabes con qué jersey oversize vas a combinar tu sobrecamisa?