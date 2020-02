11 feb 2020

Si todavía no tienes prendas de punto en tu armario, estás tardando y mucho. Chaquetas, vestidos y hasta pantalones son ya 'must have' para la primavera, siendo el cárdigan la prenda por excelencia. Zara no ha tardado en unirse a esta tendencia con varios modelos que poco han tardado en convertirse en un éxito. Ejemplo de ello es la chaqueta de Toy Story o la de cuadros que tienen las influencers. Sin embargo, Collage Vintage que ya demostró que cómo llevarlas a finales de año, ha encontrado en el gigante de Inditex que nos encanta cómo la ha combinado.





VER 15 FOTOS Lo mejor de la nueva colección de Zara

La influencer compartió con sus seguidores una de sus últimas adquisiciones: una chaqueta de punto estampada. Y es que, hasta ahora habíamos visto modelos multicolor, lisos o con detalles originales, sin embargo, esta de Zara había pasado desapercibida. Se trata de un diseño que forma parte de la nueva colección del gigante de Inditex de manga larga, escote en pico y cierre de botones que cuesta 29,95 euros.

Sin embargo, a pesar que es una prenda ideal, lo que más nos ha gustado ha sido cómo ha decidido combinarla Sara Escudero. La creadora de Collage Vintage añadió una camisa blanca con cuello de bebé. Unas solapas grandes con el ribete de encaje muy original que daba un toque diferente a la prenda. Hasta ahora habíamos visto las chaquetas de punto con camisetas básicas, pero la influencer ha dejado claro que tienen otra vida y estamos seguras de que vas a querer copiar a este truco de estilo para vestir la tuya.