Si recorres las nuevas colecciones de las tiendas del low cost más atentas a la tendencia la conclusión es clara: el traje de chaqueta y pantalón se ha convertido en el look más influyente de la temporada. Y no solamente como un outfit de oficina que te coloca en el nivel óptimo en cuestión de imagen, sino como ese conjunto cool que te hace destacar también en citas de tarde o incluso de noche. De hecho, lo ideal es que aceptemos alterar su esencia clásica con variaciones divertidas, como las que tienen que ver con el color, o la que nos propone Gala González. No vamos a disimular: la influencer global lleva el único traje que importa desde hoy hasta el final del verano: con bermudas.

Zara tiene un solo traje con bermuda en su nueva colección, en color tostado. pinit

Los pantalones bermudas van a ser una de las prendas virales de la temporada y todas las tiendas del low cost las incluyes ya en sus colecciones. Sin embargo, aún no tenemos los trajes con bermudas que nos merecemos y que, previsiblemente, no tardarán en llegar. Zara se ha adelantado al resto de marcas con un conjunto en color tostado impecable, con bermuda de tiro alto (39,95 euros) y blazer a juego (79,95 euros). Elegancia máxima.





Este traje con bermudas de lino blanco es de Mango. pinit

Mango es la firma que más atención dedica a esta propuesta de traje con bermudas, con dos opciones también en tono claro. La verdad: estamos deseando ver algún traje en azul marino como el que lleva Gala González (que es de Givenchy). El conjunto que más nos gusta es de lino de color blanco, con americana con un fruncido en las mangas (49,99 euros) y pantalón bermuda con pinzas (35,99 euros).

La versión femenina del terno clásico, en lino y con bermudas, es de Mango. pinit

Mango tiene otra versión del traje con bermudas que nos ha hecho muchísima gracia, pues replica el típico terno masculino e incluye un chaleco a juego. También está confeccionado en lino sostenible y lleva un pantalón bermuda con pinzas (39,99 euros), una americana con hombreras (69,99 euros) y un chaleco con el cuello en pico (29,99 euros). La ventaja del chaleco es que, en pleno verano, puedes desprenderte de la chaqueta en cuanto salgas del aire acondicionado. Nos encanta.