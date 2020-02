25 feb 2020

Aunque aún no nos desprendemos de los abrigos, vivimos ya con la mente puesta en las tendencias de primavera, esas que además ya comienzan a aparecer en las nuevas colecciones de todas las tiendas del low cost. Son una tentación inevitable y nos gustaría comprárnoslo (casi) todo, pero ni el bolsillo da para tanto ni lo recomienda el sentido común y la responsabilidad de consumo. ¿Cómo elegir entonces entre tanta oferta? No es tan fácil como parece, pues el bombardeo incesante de looks a veces no nos deja diferenciar las ocurrencias bonitas de las prendas y accesorios clave. De hecho, lo más habitual es que las influencers opten por diseños llamativos que funcionan bien en Instagram, pero que quizá no son tan definitorios de la temporada. Por suerte hemos encontrado este look de Gala González en la Semana de la Moda de Milán que, aunque no llegó a su perfil (no es tan espectacular como los que suele proponer), resume a la perfección los 'must' de la primavera.

Tres piezas clave de la tendencia de primavera en un solo look de Gala González: traje pantalón, mocasines y bolso de mano tamaño gigante. pinit

Imprescindible en la temporada que se avecina: un traje de chaqueta y pantalón. Los colores son infinitos, con los frambuesa, el azul y el rojo como los favoritos. De hecho, el rojo es el que más nos favorece a las morenas, así que es una opción genial para lla mayoría. Gala González lleva uno de Hugo Boss, pero en Zara tenemos varias opciones a un precio fantástico: la blazer con escote en pic y hombro marcado sale por 39,95 euros y el pantalón a juego, con pinzas y tiro alto, a 29,95 euros. Es la inversión definitiva de la primavera, pues podemos llevar el conjunto a pantalón y blazer por separado.





Uno de los trajes rojo que Zara tiene en su nueva colección, similar al que lleva Gala González. pinit

Tampoco te hace falta salir de Zara para conseguir a buen precio los dos accesorios que has de lucir si o sí esta temporada, aunque seguro que los encuentras en otras tiendas del low cost: te los van a sugerir por todas partes. Nos referimos a unos mocasines, el calzado favorito de la primavera y una opción comodísima para soltar por fin las zapatillas de deporte con volumen que se han vuelto tan monótonas. Y como contrapunto femenino, un bolso de mano, imprescindible en tamaño gigante. Zara ya tiene un 'pouch' XL de color marrón y seguro que no tarda en llegar alguna opción más clara. Estamos alerta.