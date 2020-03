17 mar 2020

No hay mejor momento para ponerte tu vestido favorito que tu cumpleaños, y Gala González lo sabe bien. Porque no solo ha decidido celebrar esta fecha con su prenda preferida, sino que también lo ha hecho con una de sus creaciones propias. Y, tras verla, no podemos hacer otra cosa que celebrar su decisión.

Tal y como hemos podido ver en su perfil de Instagram, la diseñadora está disfrutando de unos días de descanso en Hawái y allí ha celebrado su cumpleaños. Y para compartirlo con sus seguidores y amigos apostó por un precioso vestido de su propia firma, el Mágoa.

Basado en su éxito de ventas, el vestido de Southampton, este vestido mantiene la silueta original de la firma de González agregando un nuevo patrón. Y el resultado es un vestido sin mangas espectacular, con estampado de cuadros sobre fondo marrón y una interesante botonadura lateral que ofrece enormes posibilidades para las usuarias.

Y es que, como vemos a la propia Gala, el cierre del vestido con botones desde el cuello hasta el bajo permite regular su apertura y apostar por la versión más formal, cerrando todos, o por versiones intermedias, si es que no queremos apostar por la sensual propuesta de la diseñadora.

Confeccionado en lana, poliéster y elastán, este vestido de Amlul está disponible en cuatro tallas, de la 36 a la 42, y tiene un precio en la web de la firma de 260 euros.

Así que si tienes por delante un compromiso de esos en los que tienes que estar impecable, aquí tienes una interesante propuesta cargada de tendencias y estilo que te resolverá más looks de los que esperas. Todo depende de los botones que abras.