24 mar 2020

Compartir en google plus

Lo que hemos sentido al ver este look de la influencer María Valdés ha sido un verdadero flechazo. Y es que tenemos que reconocer que lo nuestro es debilidad por los cuadros vichy. No solo porque es un estampado perfecto para la primavera (con permiso de las flores) sino porque también es un print optimista donde los haya. Y ahora más que nunca necesitamos que algo nos suba un poco el ánimo.

Este look lo ha hecho. María ha tirado de archivo para mostrarnos una combianción insospechada, sí, pero con un reasultado perfecto: pantalones de cuadros vichy de color, camisa blanca masculina y Converse. Si te gusta tanto como a nosotras, sigue leyendo. Tenemos las opciones low cost perfectas para copiárselo.

Lo de la camisa blanca es fácil -¿quién no tiene una de fondo de armrio?- y lo de las Converse, también. Pero un pantalón así de especial no va a resultar algo tan sencillo de encontrar. Se trata de un modelo de Sara Sánchez, una diseñadora asturiana afincada en Madrid y especialista en estampados. Los que lleva María Valdés rondarán los 200 euros y, aunque la firma nos encanta, vamos a dejarla para looks de invitada (tienen cosas ideales para esto). Nosotras vamos a proponerte tres versiones low cost para copiarle los pantalones a la influencer. Son todas de Zara y tenemos de 20, 30 y 40 euros.

Pantalones de cuadros en blanco y negro, en tejido rústico, de Zara (29,95 euros). pinit

Pantalones de Zara, en cuadros vichy blanco y verde, de Zara (39,95 euros). pinit

Tipo leggings, pantalones cuadros vichy en azul, de Zara (25,95 euros). pinit

Los tres modelos cuestan menos de 40 euros y tienen su toque especial. Además se pueden combinar con camisa blanca y zapatillas a la perfección.

Los primeros son en blanco y negro, pero lejos de ser los más sencillos, tienen un tejido rústico que los convierte en especiales. Tienen, además, un chaleco a juego que también ha sido objeto de deseo de influencers como Rocío Osorno. Cuestan 29,95 euros y hay talas desde la XS hasta la XL.

La segunda opción es en tonos verdes y junto con el top, se ha convertido en uno de los mejores looks de la nueva colección de orimavera de Zara. Con un punto retro, el pantalón cuesta 39,95 euros y hay tallas igual, de la XS a la XL. Quedan de todas.

Y el terecero, de cuadros vichy en azul y blanco, es un pantalón ajustado y de corte pitillo, cinturilla alta y cremallera lateral. Tiene unas costuras verticales estratégicas alrededor de la cintura para marcar la silueta y hacer tipazo tengas la talla que tengas. Está disponible en las mismas tallas que los otros, así que no tendrás problema para encontrar la tuya. Y es el más barato: 25,95 euros.

¿Con cuál de los tres te quedas? Nosotras no hemos sido capaces de elegir. ¡Nos los llevamos todos!