6 abr 2020

He adquirido una manía durante esta cuarentena. Antes también la tenía, pero ahora se ha multiplicado. Hago pantallazos de todas las cosas que me voy a comprar cuando se acabe el confinamiento. No sé si es una forma de evadirme, de pensar en todas las cosas que quiero volver a hacer cuando esto acabe o es simplemente una cosa que hacía antes de la cuarentena, pero que ahora repito -casi- compulsivamente. Mi carrte de fotos está lleno de imágenes de H&M Home y su nueva colección tropical, a rebosar de cremas y mascarillas en las que me quiero embadurnar y por supuesto, llenísimo de pantallazos (referencia incluida) de vestidos de Zara que me quiero probar una vez abran las tiendas. Por que sí, siempre he sido chica de probador. Y esta túnica estampada está entre mis próximas compras. Lo tengo seguro.

Fue verla y caer rendida ante ella: es la prenda perfecta. Versátil a más no poder, cómoda y sobre todo, ancha. Disimula todo lo que hay que disimular y mientras hace efecto óptico de alargar la silueta por el corte, no hace hincapié en la zona de la barriga por lo que es un "win, win". Además, se parece algo a mi vestido favorito de todos los tiempos del verano pasado, una especie de caftán en ronos morados y rojos que te servía para salir de fiesta y para ir a por el pan.

¡Vivan las prendas polifacéticas!

¿Lo mejor de todo? Está disponible hasta la talla XXL y solo cuesta 39,95 euros, por lo que puede ser una muy buena compra para la temporada de primavera/verano. Con sandalias (estos zapatos de tacón cómodo de Zara son un 10), sneakers o incluso botines, es una de esas prendas que te podrás poner en casi cualquier ocasión. Si quieres el look al completo, también hay un pantalón con el mismo estampado.

Cuesta 29,95 euros, también está disponible hasta la XXL y lo puedes llevar con el vestido a modo de total look o combinado con una blusa negra o una blazer. Las opciones son infinitas. Igual que mis capturas de pantalla. Seguiremos informando, pero este look tiene pinta de que se convertirá en una de mis primeras compras post confinamiento.

¿Cuál será la tuya?