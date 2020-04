12 abr 2020

El otro día, hacía referencia a una manía que con la cuarentena, parece que se ha agudizado: los pantallazos. Mi móvil está lleno de fotos de toda índole. Cremas faciales (que falta me harán, ya que mi cutis se ha vuelto loco con el confinamiento), vestidos y accesorios varios con los que me quiero hacer una vez que podamos salir a la calle de nuevo. Uno de esos pantallazos -también en favoritos, por si las moscas- es muy especial. ¿Por qué? Se trata de un vestido de plumetti color aguamarina, largo y con cinturón de Uterqüe que se ha ganado mi admiración -y deseo, mucho-.





Pertenece a la nueva colección de la firma y es ideal para cualquier ocasión. Sí, cualquiera. Estarás pensando, "¡Si es súper arreglado!". Sí, exacto. Pero después de salir de la cuarentena no quiero vover a ver un pijama ni un pantalón de algodón jamás, por lo que cualquier opción me parece válida, incluso, para ir a trabajar. No le añado un tocado a lo Carrie Bradshaw porque no tengo ninguno en versión XL entre mis pertenencias, que si no...

De manga larga, ajustado al cuerpo y con mini botones dorados, es ideal para una noche de chicas o para un domingo al sol, ya sea con Converse o zapato plano. La clave está en no reservarlo solo para ocasiones especiales. Aunque si lo que quieres es un vestido que ponerte para una boda y luego, reutilizarlo en tu vida diaria... ¡bingo! Este es el perfecto. Con un cinturón que marca silueta y un tejido de lo más gustoso, se presenta como EL vestido de la primavera.

Cuesta 159 euros y está disponible desde la talla XS hasta la L. ¿Lo mejor de todo? Que en la propia web de Uterqüe ya te dicen cómo poderlo combinar en el día a día. Mira, mira.

Con un pañuelo al cuello (tenemos aquí los más bonitos) o incluso, con un pañuelo a modo de diadema, no hay pérdida. Será un lookazo de pies a cabeza. Prometido.