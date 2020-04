20 abr 2020

Aunque la cuarentena está limitando las nuevas apuestas de moda de nuestras influencers favoritas, hay quién no se resiste a ponerse guapa y presumir de prendas de nueva temporada. Y nosotras lo celebramos. María G. de Jaime está siendo una de las más activas en este aspecto, y si hace unos días nos sorprendía con el conjunto de punto favoritos de las influencers, ahora ha apostado por un vestido que, simplemente, nos ha enamorado.

“Lo llevaba teniendo un montón de tiempo y quería estrenarlo, y entonces hoy como era domingo y hemos quedado todas en plan quedada online, me lo he puesto, me he puesto guapa. Y ya estoy maquillada y vestida” comentó la influencers en sus stories de Instagram.

Captura de las Stories de María G. de Jaime con el vestido. pinit

El vestido pertenece al catálogo de Zara, y su belleza es tan evidente que ya se ha agotado en todas las tallas. Con escote de pico y manga por debajo del codo abullonada en el hombro, este vestido en tonos azules y crema tiene el tejido tipo nido de abeja en la espalda.

Con bajo acabado en volante y cierre delantero con botones forrados a tono, cuesta 39,95 euros y no perdemos la esperanza de que regrese al catálogo de la firma de Inditex, porque es ideal para la nueva temporada.

Según explico la influencer en la conocida red social “el vestido es como midi y llevo la talla S, porque lo vi como anchito, y yo siempre suelo usar la talla M, pero en este me pedí la S y he acertado totalmente”.

Y tú, ¿también te has quedado con las ganas de copiar el precioso vestido de María G. de Jaime?