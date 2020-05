19 may 2020

Ya nos hemos cansado de tanta camisa romántica. Que si bordados, mangas con volumen, calados, cuellos bobos... Tienen ya un gran protagonismo en nuestro armario pero eso no significa que no podamos hacerle un hueco a otros modelos de camisas igual o más veraniegas que esas. Y una de las que va a tener en un lugar privilegiado es la camisa hawaiana. ¿Te atreves? Parece difícil, pero con estos ejemplos verás que combinan -casi- con todo y dan un plus de optimismo y vacaciones a cualquiera de tus looks de verano.

Hemos elegido algunos ejemplos low cost para que te inicies en esta tendencia sin invertir mucho dinero. Prueba a combinarlas con vaqueros, la opicón más fácil, con shorts o con faldas plisadas porque aunque parezca difícil, sientan bien con cualquier cosa y no importa la talla que tengas, al ser sueltas y rectas no tendrás ningún problema ya tengas mucho o poco pecho.

Camisa con estampado hawaiano de Pull&Bear (17,99 euros).

En Pull&Bear es donde hemos encontrado nuestro estampado favorito. Con hojas y flores en tonos verdes y naranjas, de manga corta (esta es una característica en común de todas, no vale que sea larga y llevarla remangada), su precio no llega ni a los 20 euros (17,99 euros) y los colores te van a favorecer más aún cuando tengas la piel bronceada. Hay tallas desde la XS hasta la L, pero recuerda que hay que llevarlas holgadas. ¿Quieres un truco extra de estilo? Desabrocha los últimos botones y hazte un nudo a la altura de la tripa.

Esta es una de las camisas de estilo hawaiana que puedes encontrar en H&M (12,99 euros).

En H&M tienes un modelo más clásico y parecido a las originales en cuanto a estampado. También de manga corta y con solapas, la tienes con fondo negro (como la de la foto) o fondo claro y hay un abanico de tallas espectacular: desde la 32 hasta la 50. Es imposible que no encuentres la tuya y si ya te decimos que cuesta 12,99 euros, más te vale correr a por ella.

Camisa de manga corta de inspiración hawaiana, de Asos (69,99 euros).

En Asos suben un poco el nivel así que este modelo no es apto para iniciadas pero sí para expertas que ya llevan las camisas hawaianas como un básico de verano. Es de la firma Carhartt WIP y es parte de un conjunto que tambien tiene pantalón corto con el mismo print. Cuesta 69,99 y hay tallas desde la 36 hasta la 42.

Si rompes el hielo y te inicias en las camisas hawaianas, te volverás una adicta como nosotras. Nada nos da mejor ambiente veraniego y de playa que estos estampados. ¿Lo quieres comprobar tú misma?