8 may 2020

Hay una sección de Zara que no es para todos días pero sí para mirar de vez en cuando y descubrir pequeños (grandes) tesoros. Nos referimos a la sección de niños: Zara Kids. Y no somos las únicas. Nuestra bloguera Shopping Philosophy no se resiste a echar un vistazo de vez en cuando, igual que hacen las influencers como Lucía Bárcena y hasta la realeza internacional: Kate Middleton viste de Zara Kids a su hija Charlotte y la Princesa Leonor también elige la firma para sus apariciones en público como hizo el pasado 23 de abril con la lectura pública de 'El Quijote'. Nosotras no íbamos a ser menos.

Bien es cierto que hay que ser consciente de que no todo nos vale. Ya no solo por talla (en algunas prendas hay hasta los 16 años y en algunas zapatos, hasta el 39), también por la estructura de la prenda. Tiene que ser fácil, como camisetas, camisas o jerséis. Olvídate de pantalones o tops, el cuerpo de una mujer tiene más curvas que el de una niña y es complicado que te siente bien. Pero esto no ha pasado con esta maravillosa camisa pijamera con estampado de coches que hemos descubierto esta semana. Es preciosa, así, sin más, y su corte recto y amplio hará que nos quede ideal con unos sencillos vaqueros.





VER 20 FOTOS 20 formas de llevar vaqueros que hemos fichado en el street style

Camisa con estampado de coches, de Zara Kids. pinit

No podemos evitar acordarnos de aquella colección de Prada, allá por el 2012, repleta de este estampado. Todavía hoy nos volvería a impresionar y como nos quedamos con la espinita de poseer alguna de aquellas prendas, esta es una genial oportunidad de tener una parecida. Salvando las distancias.

La camisa de Zara Kids es de manga corta, con fondo negro y remates en blanco, y un estampado de coches de colores igual de cañero que estiloso. Rojo, amarillo y verde predominan en una prenda de corte recto y ancho, que se hace hasta la talla de los 12 años (152 centímetros) y que las más bajitas y menudas podrán lucir en todo su esplendor. Cuesta 19,95 y hay tallas disponibles. Todas, aunque la que nos interesa sea la grande.

Conjunto pijamero con estampado de Zara Kids. Nosotras ya tenemos en nuestra wishlist la camisa, que cuesta 19,95 euros. pinit

También tienen el pantalón a juego, para las que se atrevan. Nosotras nos quedamos -de momento- con la camisa pijamera de Zara Kids más maravillosa de esta primavera. Cómo nos gustan estos fichajes, nos alegran el fin de semana.