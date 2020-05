23 may 2020

En lo primero que nos fijamos cuando vimos esta foto fue en la postura de la modelo. Muy cómoda no debe de ser. En lo segundo que nos fijamos fue en que se encuentra encima de los fogones de casa, muestra de que es cierto: las modelos están mandando de verdad las fotos con las prendas de Zara desde su casa. Si antes creíamos que algunas de las imágenes era orquestradas, ahora no nos cabe duda. Si queremos una foto digna de fashionista, debemos subirnos a la vitrocerámica. Y en lo último -pero no por ello menos importante- en lo que nos fijamos fue en el vestido de limones (si lo limones son tu estampado favoritos, este caftán de H&M te va enamorar). Este descubrimiento no ha hecho más que a) hacer que nuestros ahorros disminuyan y b)aumentar nuestra obsesión por los limones.

Se trata de un vestido mini en color negro con limones bordados en amarillo haciendo contraste, tirantes muy finos y escote pico. Solo está disponible desde la talla S hasta la L, pero lo cierto es que ha sido amor a primera vista. Ya nos estamos imaginando con él, sentadas en una terraza mientras el sol nos da en la cara (aquí las mejores cremas hidratantes con protección para evitar manchas, que nos conocemos) el lunes próximo cuando Madrid entre en la 1 fase de la desescalada. Si tu Comunidad Autónoma ya está en la fase 2, solo tenemos algo que decir: ¿a qué esperas para hacerte con él?

Cuesta 29,95 euros por lo que no puede ser más low cost. Queda ideal con unas sandalias verdes fluorescentes atadas al tobillo, pero también lo puedes combinar con cuñas o incluso con sneakers. ¡La decisión es tuya!

