29 may 2020

Las sandalias de estilo técnico y deportivo se han convertido en la tendencia en calzado que hace la competencia a las de punta cuadrada. A pesar de que fue en Zara donde encontramos las más originales, ha sido ahora cuando las firmas han incluido en sus colecciones el modelo más diferente. Un diseño conocido por ser el que se usa para ir a la playa a la piscina y que ahora vienen con tiras coloridaas y estampadas como estas que encontró Lucía Bárcena en Zara Kids. Una moda que está cada vez más activa en Instagram y que, aunque de primeras no te van a gusta, tú también vas a caer en ella.





Nunca podríamos haber imaginado que las sandalias de playa que llevan los 'guiris' con calcetines formarían parte de nuestro look. Sin embargo, las influencers nos han hecho cambiar de opinión. Y es que estos días hemos detectado una nueva alerta de tendencia que cada vez está más presente en los looks de las instagramers. Se trata de las sandalias técnicas de suela de goma y tiras que, como ellas mismas han demostrado, quedan ideales con los look casual.

Lucía Barcena triunfó en las redes con un modelo de cuadros vichy de Zara Kids que agotó en muy poco tiempo, pero ella no ha sido la única. Grace Villarreal se ha hecho con unas de colores de Teva. "Nunca digas nunca. ¿Por qué lo digo? Hace años recuerdo ver este tipo de sandalia en otras personas y pensar: 'What?' Nunca me las pondría. Y hoy las llevo yo y ni me las quito para dormir", confesó la influencer sobre este modelo.

Y es que junto con unos jeans y un top o una camiseta puedes conseguir un look muy original como ha demostrado también María Fernández Rubíes. Ella optó por un modelo de Arizona Love en tonos rosa y morados que visitó con un pantalón blanco y una camiseta tie-dye. Ideal, ¿verdad?