13 may 2020

Esta temporada las sandalias vienen apoderándose de nuevas tendencias con diseños ideales como las de nueva colección de Stradivarius o las de esparto, pero también han llegado modelo muy arriesgados de estilo deportivo solo aptos para las más atrevidas. Pues bien, Lucía Barcena ha encontrado en Zara Kids un híbrido entre todos los modelos de sandalias que se llevan y que es pura tendencia. La influencer, que ya descubrió en la sección de niños del gigante de Inditex el vestido más mono, ha arrasado con estas sandalias consiguiendo que se agoten en muy poco tiempo.





VER 11 FOTOS Once sandalias de tiras ideales para combinar con todos tus vestidos y faldas y estilizar tu figura

Fue compartir en Instagram con las sandalias y sucederse un sinfín de comentarios preguntando por ellas. Lucía Barcena no tardó en aclarar que se trataba de un modelo Zara Kids que recuerda a las que usamos para ir a la playa o la piscina y que tienen la suela plana y tiras ajustables. Sin embargo, son ideales para usar durante el día a día ya que las tiras son de algodón y de estampado de cuadros vichy en tonos azules y blancos. Lo más, ¿verdad?

Cuestan 21,95 euros y si te has enamorado de ellas como nosotras la única solución es apuntarte a la lista de espera para cuando vuelvan a la web de Zara. Y es que después de que la influencer compartiera la publicación, las sandalias han desaparecido en todas las tallas grandes disponibles, desde la 36 y la 40, quedando así agotadas para los adultos. Y no nos extraña porque es un modelo muy original que puedes usar tanto para ir a playa como para acompañar tu look de diario básico.

De hecho Lucía las combinó con unos pantalones vaqueros, un look al que tan solo hace falta añadir una camiseta básica blanca y dejar que tus pies se lleven todo el protagonismo luciendo estas sandalias tan ideales. Tú también las quieres, ¿verdad?