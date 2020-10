3 oct 2020

Con este tiempo una ya no sabe qué ponerse. Que si calores dignos del mismísimo infierno. Que si vientos torrenciales. Ahora, una bajada de temperaturas de 10 grados: el entretiempo se ha vuelto loco (al igual que el 2020). No hay duda. Y una de las incógnitas más repetidas cuando este mal tiempo repentido acecha es, ¿qué me pongo en los pies? Para las botas no estás mentalmente preaprada. Despídete de los zapatos abiertos porque es imposible que los dedos no se te hielen. ¿Qué queda? Las bailarinas, el zapato para cuando no sabes qué ponerte por excelencia. Y hemos encontrado unas en Uterqüe que son amor a primera vista.

Se pueden llevar de la forma tradicional o destalonadas, son color crudo y acaban en punta, llevan una cadena dorada y pegan con todo. No se puede pedir más.

Cuestan 89 euros, pero son una inversión de por vida: hechas en España con corte de piel de vacuno, son un fondo de armario que podrás llevar con vaqueros en invierno pero también en primavera, y que amortizarás, estamos seguras, hasta con vestidos de flores en tus looks más casual.

¿Qué nos dices? Se avecina compra en 3, 2, 1...